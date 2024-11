Ein Sechsertragerl seiner Lieblingsbiersorte Gösser hat Abgeordnete Gabriele Kolar mitgebracht. Ein Geschenk zum 65er von LH-Stellvertreter Anton Lang, den er am Dienstag feiert. Das ist aber nicht der Anlass der Zusammenkunft an diesem Montagvormittag im Kautschitzhaus Pöls. Vielmehr trommelt die SPÖ kurz vor der Wahl bei einer Pressekonferenz noch einmal ihre Themen – von Gesundheit, Pflege, Wirtschaft, Kinderbetreuung bis zur Infrastruktur. Eine Urologen-Kassenstelle sei dringend notwendig, betont Kolar, zumal es derzeit nur Stellen in Knittelfeld und Murau gebe.