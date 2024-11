In der Nacht zum 12. Mai 1948 drangen unbekannte Täter durch ein offenes Fenster in das Haus des Stadtbaumeisters Josef R. in Knittelfeld ein – und schlugen den im Bett liegenden Stadtbaumeister mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf, sodass dieser schwer verletzt wurde und das Bewusstsein verlor.