Sirenenalarm in Pusterwald (Bezirk Murtal): In den Morgenstunden des 2. November wurde die Freiwillige Feuerwehr Pusterwald zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Dabei wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt und von Feuerwehrsanitätern sowie First Respondern betreut, bis Rettungswagen des Roten Kreuzes am Unfallort eintrafen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Pusterwald mit 18 Kräften und zwei Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen und First Respondern sowie die Polizei mit zwei Einsatzkräften. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr (Einsatzleitung Oberbrandinspektor Richard Gruber) sicherten die Unfallstelle, stellten doppelten Brandschutz sicher und banden ausgetretene Betriebsmittel. Zusätzlich wurde ein Unfallfahrzeug gegen weiteres Abrutschen gesichert und anschließend geborgen.

Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz, für den die Straße gesperrt werden musste, beendet.