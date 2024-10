„Ich wusste, dass das Schaf Lämmer bekommen würde – aber mit so vielen habe ich nicht gerechnet“, sagt Peter Sumann, Nebenerwerbs-Landwirt in Krakauebene, über den „Geburtssegen“ in seinem Stall: Am Vormittag des 17. Oktober begann bei einem seiner 29 Mutterschafe der Geburtsvorgang. Zwei gesunde Lämmer kamen zur Welt, Sumann hatte einen eigenen Geburtsstall hergerichtet. „Dann kam gleich das dritte, kurz danach das vierte, und eineinhalb Stunden später, als schon keiner mehr damit gerechnet hat, das fünfte.“ Das Mutterschaf hatte sich jedes Jahr gesteigert: Im ersten Jahr warf es zwei Lämmer, danach drei, nun waren es fünf. 17 Lämmer hat Sumann nun auf seinem Hof.