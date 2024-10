Jede dritte Frau in Österreich hat laut Statistik Austria ab dem Alter von 15 Jahren bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen. Zum Schutz von Frauen im Nachtleben haben die Murtaler Lokale „Der Froschkönig“ und „Castello“ in der Spielberger Burg die Initiative „Luisa ist hier!“ eingeführt. Frauen können in bedrohlichen Situationen das Personal diskret um Hilfe bitten, indem sie fragen: „Ist Luisa hier?“. So muss man sich im Notfall nicht lange erklären.