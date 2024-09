Mit einem weinenden und einem lachenden Auge fuhr Bürgermeister Gottfried Reif (ÖVP) am Freitagabend nach zwei langen Verhandlungstagen zurück in seine Heimatgemeinde Scheifling im Bezirk Murau. Lachend, weil er in vier von sechs Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs freigesprochen wurde. Weinend, weil eben in den zwei restlichen Punkten ein Schuldspruch erfolgt ist. Das Urteil: Fünf Monate bedingt, dazu 150 Tagsätze zu je 50 Euro.