Von Mitte August bis Mitte September fanden an der Ostküste Australiens die diesjährigen „Lifesaving-Worldchampionships“ (Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen) statt. Für Österreich durfte dabei die Murauerin Julia Bäckenberger an den Start gehen. Die 22-jährige Jugendrotkreuz-Sportlerin vertrat mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Wasserrettung, der Polizei und des Samariterbunds das Team Austria in der Klasse „National Teams Open“.