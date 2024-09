Unwetter, Unfälle und Co.: Die Feuerwehren haben immer gut zu tun. Dass dabei auch Zeit für die Rettung von Tieren bleibt, beweist folgendes Beispiel: „Ein kleines Entlein fristete tapfer sein Dasein in einem Biotop am Ende der Brunnerkreuzallee hinter der Braunikapelle. Es ist jetzt etwa acht Wochen alt, kann noch nicht fliegen und wäre durch das Austrocknen seines Lebensraumes auf Grund der andauernden Hitze ohne Regen dem sicheren Tod geweiht“, berichtet ein Leser aus Knittelfeld. Der Rest der Entenfamilie würde nicht mehr leben.