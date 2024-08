„Alles hat seine Zeit": So lautet der Titel des Abschiedsgottesdienstes von Tadeusz Prokop, welcher am 18. August um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Judenburg stattfindet. Seit 1991 war der gebürtige Pole und studierter Theologe Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Judenburg, 33 Jahre also.