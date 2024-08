„Ja mei, is des gmiatli heut da in St. Wolfgang, aber auch viel zu heiß.“ Beim Schlendern übers St. Wolfganger Zirbenfest 2024 war dieser Ausspruch an jeder Ecke zu hören. Fast 30 Grad im Schatten auf 1300 Meter Seehöhe ist schon außergewöhnlich heiß und somit jedes Schattenplatzerl besetzt.