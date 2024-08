Eine traurige Nachricht langte am Wochenende beim Oswaldikirchweihfest in Krakaudorf ein: Der langjährige Samsonträger Franz Siebenhofer war einen Tag zuvor im Alter von 89 Jahren verstorben. „Die Krakau trauert um einen ganz besonderen Menschen“, so Bürgermeister Gerhard Stolz kurz nach Bekanntwerden der Todesnachricht. Das Begräbnis findet am Donnerstag, den 8. August, um 13 Uhr in Krakaudorf statt.