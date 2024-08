Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Diese Gedichtzeile von Johann Wolfgang von Goethe beherzigen die Murtaler Fans der klassischen Musik seit Jahrzehnten, und so sind auch bei der diesjährigen 43. „Internationalen Musikwoche Großlobming/St.Marein-Feistritz“ die vier Konzerte ausverkauft. Beim Abschlusskonzert mussten noch Sitzplätze hinzugefügt werden.