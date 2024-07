Am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr ist es wieder so weit: Die 43. Internationale Musikwoche in Großlobming/St. Marein-Feistritz startet mit einem hochkarätigen Eröffnungskonzert in der Pfarrkirche Großlobming. Es spielt das „Kismarten Trio“ Streichtrios von Schubert, Beethoven, Kodaly und Dohnanyi.