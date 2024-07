Greenpeace hat am Dienstag die neun Gewinnerprojekte der Initiative „Österreichs 9 Betonschätze“ im Wiener Museumsquartier präsentiert. In der Steiermark ging der Titel an die „Playworld Spielberg“. Der „Preis für herausragende Betonverdienste“ wird nun an die Bauträger versendet, so die Umweltorganisation.