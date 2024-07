Schwere Unwetter zogen auch am Freitag über das Murtal hinweg und forderten die Freiwillige Feuerwehr Judenburg. Bereits am Nachmittag gingen die ersten Einsatzmeldungen für die Feuerwehren des Bereiches Judenburgs ein. Sieben Wehren - Judenburg Stadt, Rothenthurm, St. Peter ob Judenburg, St. Georgen ob Judenburg, Götzendorf, Stahl Judenburg und Pöls - rückten zu insgesamt 25 Einsätzen bis in die Nachtstunden hinein aus.