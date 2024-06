Eine zufällig vorbeikommende Person bemerkte am Freitag gegen 17 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Flatschacher Grabens und verständigte die Feuerwehr. 18 Mann der FF Flatschach rückten umgehend aus und begannen bereits wenige Minuten nach dem Eintreffen am Einsatzort mit den Löscharbeiten. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde eine Zubringleitung von einem nahegelegenen Bach installiert. Durch das rasche Handeln konnte ein Übergreifen auf einen weiteren Holzstapel und ein Haus verhindert werden. Währenddessen ging für die Feuerwehren Kleinlobming und Knittelfeld ein weiterer Alarm ein. Auf der Gaberlbundesstraße war ein Baum über die Straße gefallen, der von der Feuerwehr Kleinlobming entfernt wurde.

WC-Brand am Knittelfelder Busbahnhof

Nur wenig später, gegen 18:50 Uhr, kam es in Knittelfeld ebenfalls zu einem Brandeinsatz. Hier musste die Stadtfeuerwehr Knittelfeld zum Busbahnhof ausrücken, wo in einem öffentlichen WC aus bisher unbekannten Gründen Toilettenpapier in Brand geraten war. Mit einem Hochdruckrohr und unter schwerem Atemschutz gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf die angrenzende Toilette verhindern. Abschließend erfolgte noch die Nachkontrolle mittels Wärmebildkamera, sodass die zehn eingesetzten Feuerwehrmänner nach 45 Minuten den Einsatz beenden konnten.