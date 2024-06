„Großvorhaben in Zeltweg machen den temporären Flugbetrieb aus Linz-Hörsching notwendig“, übertitelt das Bundesheer eine am Dienstag veröffentlichte Aussendung. Die notwendige uneingeschränkte Nutzung der Infrastruktur am Fliegerhorst Hinterstoisser könne aufgrund von Großveranstaltungen nicht durchgehend sichergestellt werden, heißt es. Gemeint sind hauptsächlich Vor- und Nacharbeiten für die Flugshow Airpower am 6. und 7. September, wie das Bundesheer auf Nachfrage bestätigt.