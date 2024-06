Ein laues Mailüfterl weht, als wir an diesem Montag auf dem Parkplatz an der B 114 nahe der Richtstätte Unterzeiring in der Gemeinde Pöls-Oberkurzheim eintreffen. Autos rauschen vorbei, und viele der Lenker wissen wohl kaum, welch grausigen Ort sie gerade passieren.