Die Wartinger-Medaille, benannt nach dem ersten Archivar Erzherzog Johanns, wird seit über 180 Jahren an Schülerinnen und Schüler verliehen, die in Prüfungen ihr Wissen über die Steiermark beweisen. Die Verleihung, organisiert vom Historischen Verein und dem Land Steiermark, fand am 29. Mai 2024 im Wartingersaal des Steiermärkischen Landesarchivs statt.