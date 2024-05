Nach 13 Jahren kehrt die Murtal-Rallye am 14. und 15. Juni in die Region zurück – sofern nicht in letzter Minute noch etwas dazwischenkommt. „Nachdem, was wir hier erlebt haben, schließe ich gar nichts mehr aus“, sagt Organisator Willi Stengg. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens habe er die ursprünglichen Pläne komplett umkrempeln müssen.