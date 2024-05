Rund 640 Menschen gehören zum Pflegeteam des LKH Murtal mit den Standorten Knittelfeld, Judenburg und Murau. Der Frauenanteil liegt bei rund 90 Prozent, doch an der Spitze steht ein Mann. Harald Tockner dirigiert das Team, unterstützt von seinen Stellvertreterinnen Sandra Huber und Bettina Bäuchl, die für Judenburg beziehungsweise Knittelfeld zuständig sind. Den „Tag der Pflegenden“ am 12. Mai hat die Kleine Zeitung zum Anlass genommen, die Herausforderungen für den Pflegedienst an den obersteirischen Standorten unter die Lupe zu nehmen.