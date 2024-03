Nahversorger Adeg ist fest in Frauenhand: Landesweit werde bereits jeder dritte Adeg-Markt von einer Frau geführt - Tendenz steigend, heißt es in einer Aussendung des Rewe-Konzerns. Christina Hörbinger und ihre Mitarbeiterinnen in St. Peter am Kammersberg sind ein Beispiel für die tragende Rolle der Frau in dem Unternehmen. Hörbinger ist erst 28, ihr Team besteht ausschließlich aus Frauen. Sie lege Wert auf das soziale Miteinander in ihrer Filiale, so Hörbinger: „Bei uns im Markt kennt jeder jeden, der Austausch und das Persönliche sind beim Einkauf sehr wichtig. Ohne meine tollen Mitarbeiterinnen, die unsere Kundinnen und Kunden kennen und auf die ich mich immer verlassen kann, wäre die herzliche Atmosphäre bei uns nicht möglich. Ihr Einsatz und ihre Kompetenz tragen maßgeblich zum Erfolg unseres Marktes bei. Sie verdeutlichen für mich nicht nur am Weltfrauentag, wie wichtig Frauen im sozialen und beruflichen Leben sind.“ Hörbinger übernimmt durchaus Vorbild-Funktion, sie möchte „nicht nur die Menschen in meiner Gemeinde unterstützen, sondern auch Frauen ermutigen, die sich selbstständig machen möchten“, sagt sie.