Brikettieren, paketieren, brechen, schneiden, schreddern und sortieren: In diesen Bereichen ist seit 2007 die ATM in Fohnsdorf tätig. Die unterschiedlichen Technologien unterscheiden das Unternehmen von anderen Firmen, die im Recyclingbereich aktiv sind: „Andere haben ein breites Materialspektrum, wir ein sehr breites Technologiespektrum“, so Geschäftsführer Andreas Anbauer. Heißt: Während andere Firmen Müll, Kunststoff, Holz oder Metall zerkleinern beziehungsweise aufbereiten, fokussiert sich die ATM auf Metall. „Bei uns ist rein das Metallrecycling im Vordergrund.“