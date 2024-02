Es duftet nach frischen Krapfen und aromatischem Früchtetee. Zur besten Teezeit sitzen wir in einer großen und gemütlichen Wohnküche in St. Margarethen bei Knittelfeld. Ganz neu und aufwendig renoviert, wie Gabriele Stoni stolz erzählt. Hier spielt sich das Familienleben ab, wie in den meisten österreichischen Haushalten.