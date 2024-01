Murtaler und Murauer Wintersportler auf Medaillenjagd

Diverse Sportveranstaltungen fanden Ende Jänner in Murtal und Murau statt, darunter: der „Special Ski Cup“ in Obdach, die steirischen Langlauf-Sprintmeisterschaften in Kobenz, ein Kinderrennen in Kleinlobming und der Skitag in Schöder.