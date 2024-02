Die Präsidentensuite im Wiener Hilton-Hotel mit ihren rund 100 Quadratmetern ist im Vergleich ein Schnäppchen. Sie kostet für die zwei Nächte vom 28. bis 30. Juni rund 2600 Euro, lässt sich auf der Webseite nachlesen. In Spielberg ist es keine Präsidentensuite, sondern ein nettes 90-Quadratmeter-Ferienhaus an einem Schotterteich, fünf Kilometer vom Red-Bull-Ring entfernt. Das Haus in der sogenannten Schrebergartensiedlung kostet für den gleichen Zeitraum, anhalten: 6964 Euro! Macht pro Nacht rund 3500 Euro, also beinahe das Dreifache der Hilton-Suite. Zu finden ist das Angebot auf der Buchungsplattform booking.com.