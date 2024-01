Er war der Inbegriff eines beliebten Bürgermeisters und es ist selten, dass ein aktiver Politiker eine dermaßen gute Nachrede hatte. Herbert Grießer feierte erst im Vorjahr sein 20-jähriges Jubiläum als Bürgermeister von Mühlen. Der SPÖ-Politiker regierte in der 900-Einwohner-Gemeinde nicht zufällig mit absoluter Mehrheit. Er hat die einst politisch unruhige Gemeinde in ruhige Bahnen gelenkt und bei ihm war es kein Schlagwort, für alle Menschen da zu sein. Die politische Einstellung hat bei ihm keine Rolle gespielt, danach hat er nicht gefragt. Wenn er helfen konnte, hat er geholfen. Und wenn er die Möglichkeit sah, ein Projekt für die Gemeinde zu verwirklichen, setzte er dafür alle Hebel in Bewegung. So war Mühlen die erste Gemeinde im Bezirk Murau, die betreutes Wohnen angeboten hat, und obwohl es sich um einen kleinen Ort handelt, gibt es in Mühlen längst ganztägige Kinderbetreuung.