Jeder Schuss muss exakt sitzen. Nur so kann der Strom hier zwischen Feeberggraben und Weißkirchen bald wieder in seinen üblichen Bahnen fließen. „Schuss - so nennen wir die einzelnen Teilstücke des Strommasts“, erklärt Markus Pausch von den Energienetzen Steiermark. Der alte Mast war beim massiven Wintereinbruch Anfang Dezember eingeknickt, die Region eineinhalb Tage ohne Strom. Pausch war auch damals vor Ort: „Der Schnee war knietief, ein Vorankommen im unwegsamen Gelände deshalb noch herausfordender. Wenn man nicht dabei war, kann man sich das gar nicht vorstellen.“ Mittlerweile führt ein ausgebaggerter, eingeschotteter Weg zur Baustelle. „Wir brauchen einen stabilen Untergrund, damit wir mit dem Kran zufahren können.“ Dafür passt derzeit auch das Wetter.