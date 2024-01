Sie hat das Geschäft im Blut. Buchstäblich. Denn Sabrina Ferners Vorväter und -mütter waren über Jahrhunderte Gastwirte, und das immer am gleichen Standort. Seit mehr als 500 Jahren gibt es das Gasthaus Ferner in der Stadt Murau. Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1516, damals als „Taverne an der Gassen“ mit Bauernhof, Pferdewechselstation und Beherbergungsbetrieb. Heute heißt der Betrieb Rosenhof vulgo Gassenhube. Sabrina Ferner führt Gasthof und Hotel in 14. Generation – unterstützt von Papa Heinz und Mama Anita.