7,5 Prozent mehr Arbeitslose zählte man im Dezember 2023 im Bezirk Murtal. Insgesamt waren 2338 Menschen ohne Beschäftigung, 445 nahmen an Schulungen teil. „Die wirtschaftliche Gesamtsituation hat sich vorerst im Bereich der Industrie, besonders in den Branchen des Maschinen- und Anlagenbaus, sowie in der Automobilindustrie als auch im Bau eingetrübt“, so AMS-Leiterin Sabine Gaßner.