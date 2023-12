Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem E-Auto kam es am 29. Dezember gegen 15 Uhr in Spielberg. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in einem Kreuzungsbereich. Binnen weniger Minuten nach dem Notruf trafen 25 Mitglieder der Feuerwehr Spielberg gemeinsam mit der Polizei am Einsatzort ein und begannen mit den Erstmaßnahmen.