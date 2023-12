In der Nacht auf Montag musste die Feuerwehr in Teufenbach-Katsch ausrücken, um einen Brand zu löschen. Gegen 2.30 Uhr früh hatte der Rauchmelder in einem Zwei-Familienhaus in Teufenbach-Katsch angeschlagen, woraufhin die Bewohner sofort Alarm schlugen. Ein 66-jähriger Mann, seine 53-jährige Gattin, der Sohn des Paares (26) sowie seine Freundin (25), flüchteten aufgrund der starken Rauchentwicklung ins Freie bzw. auf den Balkon des Wohnhauses. Von dort wurden sie von den Einsatzkräften der Feuerwehren Katsch, Murau und Teufenbach (29 Personen und sechs Fahrzeuge) mit einer Leiter gerettet.