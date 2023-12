„Ein Truppenübungsplatz, in dem auch scharf geschossen wird, mitten in einem Naherholungsgebiet – so etwas gibt es in ganz Europa nicht.“ So fasste Oberst Manfred Hofer einmal die Situation in den Seetaler Alpen rund um den Zirbitzkogel zusammen. Das Miteinander von Bundesheer und Tourismus funktioniert dort. Hofer ist Chef dieses Truppenübungsplatzes (TÜPL) und kündigt eine Änderung an: Zu den rund 1000 Hektar, die das Heer in diesem Bereich bereits besitzt, sollen weitere 450 Hektar im Bereich des sogenannten „Ochsenbodens“ ins Eigentum des Heeres übergehen.