Seit ersten Dezember ist auf der Website von Steiermark-Tourismus unter steiermark.com/adventkalender etwas Einzigartiges zu finden: Ein 360-Grad-Kalender, der mit VR-Brille, am Mobiltelefon oder am Computer geöffnet werden kann und zu einer kurzen Auszeit einlädt. Hinter jedem der 24 Fenster des Adventkalenders verbirgt sich eine steirische Urlaubsdestination – und zwar vom Dachstein bis zum Spaziergang durch Lumagica, von der Tierwelt Herberstein bis zum Thermenbesuch. Pro Erlebnisregion gibt es mindestens zwei Filmaufnahmen. „Seit Jahren investieren wir in die Digitalisierung, heuer setzen wir mit diesem ersten digitalen 360-Grad-Adventkalender einen neuen Schwerpunkt“, meint dazu Michael Feiertag, Geschäftsführer „Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH“.