Die Farbe des Firmenlogos, Magenta, ist modern, der Name des Unternehmens ein bewährter: Red Zac Schein in Judenburg. Geführt wird es seit 14 Jahren von Wolfgang Friedl, der vor 40 Jahren als Lehrling für Einzelhandel in den Betrieb einstieg. „Besonders gut gefallen hat mir damals, dass ich so viel mit Kunden zu tun hatte. Und das ist bis heute so geblieben.“ Über all die Jahre nicht verändert haben sich auch die Gründe, die diese ins Geschäft kommen lassen: Beratung und Service. „Meiner Beobachtung nach hat sich das Kundenverhalten zuletzt deutlich verändert: Während man sich früher im Geschäft informiert und dann im Internet gekauft hat, informieren sich heute viele Konsumenten zuerst im Internet und kaufen dann im Geschäft.“ Die Beratung ist dabei ein wesentlicher Faktor: „Anfangs versuchen wir, zu eruieren, welche Bedürfnisse der Kunde überhaupt hat. Und erst dann schauen wir, welche Lösungen es dazu gibt.“ Um immer am aktuellen technischen Stand zu sein, besuchen Friedl und seine zwei Mitarbeiterinnen und vier Mitarbeiter regelmäßig Schulungen und Messen. Oder probieren es zu Hause aus: „Wir brauchen zum Beispiel ja auch selbst E-Geräte. Kommt etwas Neues auf den Markt, probieren wir es gleich selber aus.“