Désirée Steinwidder präsentierte das Kulturjahr 2024, das wieder viel Abwechslung verspricht. Mit Spannung erwartet wird ein besonderes Musikduo: Ernst Molden, bluesiger Wiener Singer-Songwriter, und Christopher Seiler von „Seiler und Speer“, die unter dem Titel „De zwidan Zwa“ als „Molden & Speer“ US-Klassiker auf Wienerisch singen werden. Am 29. Mai ist Spielberg-Premiere. Weiters am Programm: „David Bowie Tribute“ am 18. Januar, „The Rockin‘ Three“ vulgo Andy Lee Lang, Dennis Jale und N!DDL am 1. Februar und ein Jubiläumsabend der besonderen Art: „Hakuna Matata“ feiern am 6. April ihr 20-jähriges Bestehen.