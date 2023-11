Und der Haifisch, der hat Zähne ... Wenn die berühmte Moritat von Mackie Messer erklingt, ist klar: „Die Dreigroschenoper“ steht am Programm. Mit dem bekannten Werk von Berthold Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik) geht es fürs Stadttheater Murau in eine spannende Herbst-/Winter-Saison. Kaum zu glauben, dass das Werk 1928 in Berlin uraufgeführt wurde. Der raue Ton, die Gesellschaft, die immer nur auf ihr eigenes Wohl bedacht ist, und die Doppelmoral, die offen – und versteckt – mitspielt, trifft in vielen Punkten den Zeitgeist. „Bei dem Stück, das als Spiegel der Gesellschaft gedacht ist, soll jeder und jede mindestens einmal einen Gänsehaut-Moment erleben – und sich direkt angesprochen fühlen“, erklärt Regisseur Lukas Wachernig bei einer Probe.