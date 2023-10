Zu einem ungewöhnlichen Treffen wurde jüngst nach Spielberg geladen: Kurt Bösel, der sich selbst als „MINImalist“ bezeichnet, veranstaltete ein Mini-Treffen. Rund 80 Mini-Fahrerinnen und -Fahrer nahmen daran teil, insgesamt waren um die 170 Leute dabei. Aus unterschiedlichen Teilen Österreichs trafen die Teilnehmer bei der Ringrast in Spielberg ein. Dort gab es eine Info-Mappe und eine Fahrerbesprechung. So erfuhren die Mini-Fahrer etwa, welche Regeln am Red Bull Ring gelten, denn es ging es unter anderem auch auf die Rennstrecke.