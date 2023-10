„Um weiterhin eine hohe Servicequalität bieten zu können, ist es unerlässlich, unsere Kräfte zu bündeln“, heißt es im offiziellen Schreiben an die Kunden Mitte Oktober. Man sei weiterhin mit neun Bankstellen im Bezirk Murau gerne persönlich da. Doch die Filiale in St. Lambrecht wird am 10. November geschlossen. Ohne Wenn und Aber – ohne eine SB-Zone oder einen Bankomat im Ort zu hinterlassen. Besonders ältere Menschen heben ihr Bargeld noch direkt am Schalter ab, erledigen Einzahlungen oder machen ihre Überweisungen. Wie stellt man sich diesen Service in Zukunft vor? „Die ältere Generation wurde – vor allem in der Coronazeit – verstärkt mit Elba und Bankomatkarten ausgestattet“, heißt es auf Nachfrage von der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Murau. Und weiter: „Man darf die Fähigkeiten der älteren Generationen nicht unterschätzen.“ Außerdem seien in St. Lambrecht nur noch drei Prozent der Transaktionen am Schalter erledigt worden, der Rest passiert mittlerweile online – so das Statement der Geschäftsleitung auf Nachfrage der Kleinen Zeitung.