Ausweichen, hieß es am Sonntagabend für Autofahrerinnen und Autofahrer, die auf der Brucker Schnellstraße (S 35) von Pernegg in Richtung Bruck unterwegs waren. Im Tunnel Kirchdorf fand nämlich eine großangelegte Einsatzübung statt, die eine Sperre der Fahrbahn zwischen 19 und 24 Uhr nötig machte.

Die Koordination und Kommunikation zwischen den Organisationen stand im Fokus © Rotes Kreuz / Winninger

Realitätsnah arbeiteten die Feuerwehren Bruck, Mixnitz und Pernegg, das Rote Kreuz Bruck sowie die Autobahnpolizei, Asfinag und Abschleppunternehmen dort ab 20 Uhr einen Verkehrsunfall mit einem Lkw und drei Pkw als Übungsszenario ab. Zusätzlich zum Sachschaden galt es auch sechs Verletzten zu helfen, drei davon waren in Fahrzeugen eingeklemmt.

Bei dem realitätsnahen Szenario kamen auch Statisten zum Einsatz © Marvin Winninger

„Die Lage im Tunnel – eingeschränkte Platzverhältnisse, Sichtbedingungen und komplexe Zufahrtswege – bot ideale Bedingungen, um das Zusammenspiel aller Einsatzkräfte unter erschwerten Bedingungen zu trainieren“, erklärt man in einer Aussendung. Im Fokus der Übung standen unter anderem die technische Menschenrettung sowie die Koordination und Kommunikation im Tunnelraum zwischen den Einsatzorganisationen.