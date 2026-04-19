Neue Bäume braucht das Land. So sehen es zumindest die Kinderfreunde, die im Rahmen ihres Klimaschwerpunktes eine große österreichweite Baumpflanz-Aktion ausgerufen haben. Innerhalb einer Woche soll dabei ein bundesweiter, dezentraler Wald mit mindestens 1000 Bäumen entstehen. Daran beteiligt sich auch die regionale Initiative „KLAR! StadtLandSee“, die sich in Bruck-Mürzzuschlag mit der Vorbereitung auf den Klimawandel beschäftigt. So konnte Anja Benesch sechs Schulen in Kapfenberg und zwei Schulen in Bruck für die Aktion gewinnen, die insgesamt zehn Bäume pflanzen.

„Ich finde es großartig, dass die Kinder die Betreuung der Baby-Bäume übernehmen: Jede und jeder leistet einen kleinen lokalen Beitrag und zusammen schaffen wir etwas Großes, das die Welt ein Stückchen verändert“, zeigt sich Benesch erfreut. Auch die Stadtspitzen unterstützen das Vorhaben: In Kapfenberg greift Vizebürgermeisterin Monika Vukelic-Auer im Garten der Volksschule Jonas selbst zur Schaufel, in Bruck forstet Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger den Schulhof der VS Berndorf mit gleich drei Bäumen auf.

Von Seiten der Kinderfreunde betont man, dass das Bewusstsein bei Kindern für die Gefahren des Klimawandels und den Naturschutz hoch ist: „Es gibt keine zentralere Frage, als jene, ob wir das Ruder herumreißen und die Überhitzung der Erde abwenden können. Kinder sind sich der Dringlichkeit des Themas oft viel bewusster als Erwachsene. Den KLAR! Regionen und den Kinderfreunden ist es wichtig, sie damit nicht allein zu lassen,, sondernn diese zentralen Fragen pädagogisch zu begleiten und politisch einzuordnen. Und vor allem auch die Möglichkeit zu geben, selbst wirksam zu werde", erklärt Jasmin Poparic, Ehrenamt-Koordinatorin der Kinderfreunde Steiermark.