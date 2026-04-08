Hohen Besuch gab es am Donnerstag am Campus der FH Joanneum in Kapfenberg: Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) war am Standort zu Gast und machte sich ein Bild vom Ausbildungsangebot der Fachhochschule an deren beiden Standorten in der Werk-VI-Straße und der Innenstadt. FH-Rektorin Corinna Engelhardt-Nowitzki und Geschäftsführer Martin Payer nutzten zugleich die Möglichkeit zum Austausch zu zentralen Themen aus Forschung, Lehre und Hochschulentwicklung.

Passend zum Aufgabenbereich der Ministerin stand neben der Wissenschaft auch die Förderung von Frauen thematisch im Fokus. Durch niederschwellige Zugänge, gezieltes Mentoring und starke Vorbilder versucht man an der FH Frauen gezielt für die technischen Studien zu begeistern. Für Engelhardt-Nowitzki und Payer ist dabei klar: „Eine zukunftsorientierte Innovationslandschaft braucht die Perspektiven und Talente von Frauen in allen technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen.“

Eva-Maria Holzleitner machte sich ein Bild vom Bildungsangebot der FH Joanneum © FH Joanneum / Fabian Hasler

Holzleitner selbst zeigte sich vom Besuch beeindruckt und lobte: „An der FH Joanneum wird an den großen Zukunftsthemen unserer Zeit gearbeitet und sichtbar, wie breit unsere Hochschulen heute aufgestellt sind.“ Bürgermeister Matthäus Bachernegg betonte zudem die Rolle der FH als Impulsgeber für die Region: „Über 1.000 Studierende an beiden Kapfenberg-Standorten zeigen, wie wichtig eine moderne und praxisnahe Ausbildung ist, die junge Talente fördert und den Spaß am Lernen vermittelt. Davon profitiert der gesamte Wirtschaftsraum Kapfenberg.“