„Ich hätte mir das nicht gedacht“, bringt Gudrun Hampejs ihre Freude zum Ausdruck. Nachdem sie am Osterwochenende nach einem Spaziergang, genauer gesagt nach 17.000 aufgezeichneten Schritten, ihr Handy in Bruck verloren hat, ist es zu ihrer Verwunderung wieder aufgetaucht.

„Meine Tochter hat es dann geortet und wir sind draufgekommen, dass das Handy in der Fundbox abgegeben wurde“, erklärt Hampejs und richtet der ehrlichen Finderin oder dem Finder aus: „Es wird sowieso oft genug gesagt, dass etwas schlecht ist. Da kann man auch einmal sagen, dass etwas super ist. Ich möchte mich auf diesem Weg herzlich bedanken.“