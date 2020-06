Facebook

Derzeit regiert in Neuberg eine Koalition aus ÖVP (Peter Tautscher, r.) und FPÖ (Hannes Amesbauer) © Ulf Tomaschek

Auf den ersten Blick ist die Gemeinderatswahl in Neuberg eine „gmahde Wiesn“, holte sich die ÖVP mit Peter Tautscher vor fünf Jahren doch 46,19 Prozent und damit eine satte Mehrheit, abgesichert durch eine Koalition mit der FPÖ um Hannes Amesbauer. Bürgermeister Tautscher geht abermals als Spitzenkandidat ins Rennen und hat Lust, eine weitere Periode in Angriff zu nehmen, um den in der Gemeinde erarbeiteten Standard zu erhalten. „Der Umbau des Gemeindeamts, die Ortsstelle für die Bergrettung, die Neugestaltung des Hauptplatzes oder die Parkplatzlösung am Preiner Gscheid“, so Tautscher, waren für ihn die dominanten Themen der letzten Jahre.