Die Grünen treten bei der Gemeinderatswahl weiterhin in drei Gemeinden an. Wo sie aber schon vertreten sind, entwickeln sich Teams.

Die Grünen Bauer, Köck, Schmalix und Schausberger © Marco Mitterböck

Wenn in den vergangenen Monaten gewählt wurde, zählten die Grünen stets zu den Gewinnern im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. So konnten sie bei der letzten Nationalratswahl (+6,88 Prozentpunkte) ebenso zulegen wie bei der anschließenden Landtagswahl (+3,89 Prozentpunkte), dieser Trend soll auch bei der anstehenden Gemeinderatswahl anhalten. Da gehen die Grünen in Bruck, Mürzzuschlag und Krieglach an den Start, weitere Gemeinden – wie beispielsweise Kapfenberg – sind trotz des Erfolgslaufs nicht hinzugekommen.