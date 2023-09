Mit Kinderlachen ging am Freitagnachmittag die Woche in St. Barbara zu Ende, dafür sorgten Zauberer Gabriel, seine Ballontiere und die Kinderfreunde der Ortsgruppe Veitsch gleichermaßen. Sie alle waren zusammengekommen, um die Eröffnung des neuen Eltern-Kind-Zentrums (kurz EKiZ) im Ortsteil Mitterdorf zu feiern. Bereits seit 2010 in St. Barbara ansässig, sind Sabine Ellmeier und ihr Team nun vom Gemeindegebäude in die Untere Berggasse übersiedelt. "Dort haben wir nicht nur mehr Platz für die Kleinen, ihre Eltern und Großeltern, sondern das EKiZ ist auch barrierefrei zugänglich."