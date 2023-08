Am vergangenen Sonntag, dem 20. August, gab es eine Premiere in Mariazell. Herwig Lehner vom Motorveteranenclub Mariazell organisierte die 1. Nostalgie-Rad-Wallfahrt. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich ein, um mit ihren historischen Fahrrädern an dieser neuen Veranstaltung teilzunehmen.