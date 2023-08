Waltraud Gschiel ist keine Unbekannte in der österreichischen Kunstszene. Die Kapfenbergerin absolvierte die Meisterklasse für Keramik an der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz und brachte 1999 die Internationale Keramikbiennale in ihre Heimatstadt. Damit war im Mürztal ein einzigartiger Kunstaustausch etabliert. Die Keramikausstellungen wanderten vom Kapfenberger KuZ in die ganze Welt hinaus. Hervorzuheben ist auch Gschiels Lehrtätigkeit an der Mürzzuschlager "Arnold Schönberg Kunstschule". Die freischaffende Künstlerin, Jurorin und Kuratorin stellt aktuell in der Galerie im Kunsthaus Mürzzuschlag aus.