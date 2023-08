Gleich mehrfach rückte die Brucker Stadtfeuerwehr in den vergangenen Tagen zu Verkehrsunfällen aus. So etwa am Freitagnachmittag auf der S 6 kurz vor dem Tanzenbergtunnel in Richtung Wien, ehe am Samstag eine Person bei einem Unfall auf der B 116 verletzt wurde und sich auch in der Nacht auf Sonntag ein Verkehrsunfall ereignete. Ein Fahrzeug kam auf der Rampe im Kreuzungsbereich von S 6 und S 35 von der Fahrbahn ab. Gemeinsam mit Asfinag und Polizei wurde die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz aufgebaut und die verletzte Person bis zum Eintreffen der Rettung erstversorgt.