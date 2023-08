Es ist fix: Die Weltmeisterschaften aller Klassen und Disziplinen werden im Jahr 2025 in Kapfenberg und der Stanz ausgetragen. Der steirische Landesverband hat sich die Großveranstaltung geangelt. Der genaue Termin wird vom Weltverband IFI noch bestätigt. Somit werden nach Amstetten 2018 wieder Gold, Silber und Bronze in Österreich vergeben. „Ich freue mich, dass die Steiermark wieder Austragungsort einer Weltmeisterschaft sein wird“, sagt IFI-Präsident Christian Lindner, „im ,Wohnzimmer‘ des Stocksports spielen zu dürfen, ist großartig.“ Zweimal wurden bisher Weltmeisterschaften auf weiß-grünem Eis ausgetragen: 1998 und 2004 in Graz.